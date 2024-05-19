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Ермаковское

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Май
«Убивают экосистему и в конечном счете людей»: старатели загрязнили реки на юге края
19 мая, 09:17
Апрель
«Доходит до драк». На юге края отравляют грунт нечистотами — власти отказываются ставить септик
30 апреля, 02:17
Октябрь 2023
В Красноярском крае экс-наемника СВО арестовали за сожжение своей девушки и ее матери
6 октября 2023, 04:34
В Красноярском крае экс-наемник СВО сжег возлюбленную и ее мать из-за ревности
3 октября 2023, 11:11
В Красноярском крае бывший наемник СВО сжег дом с двумя женщинами. Что известно
3 октября 2023, 10:17
Бывшего участника СВО подозревают в убийстве двух человек в Красноярском крае
3 октября 2023, 05:48
Июль 2023
В Ермаковском районе уроженец Тувы порезал ножом молодого сотрудника пилорамы
21 июля 2023, 07:23

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