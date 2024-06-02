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Эвенкийский район

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Июнь
Подростки угнали машину отца и разбились. Двое парней погибли
2 июня, 03:43
Апрель
На севере края пара погибла в пожаре. Они до утра пили с друзьями и уснули
В Эвенкийском районе в пожаре погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело.
13 апреля, 08:26
Январь
Житель края задушил 17-летнюю девушку за отказ в сексе. Его задержали спустя 20 лет
23 января, 09:24
Ноябрь 2023
На севере края отец и сын ушли на охоту и пропали почти на месяц. Их нашли живыми
30 ноября 2023, 01:19
Стало известно, чем болели дети на севере Красноярского края
В Роспотребнадзоре установил причину заболевания жителей поселка Ессей.
2 ноября 2023, 01:52
Октябрь 2023
На севере Красноярского края вылечились 24 человека. Чем они болели — пока неизвестно
Неизвестным заболеванием заразились 33 ребенка на севере Красноярского края — большинство уже вылечились.
30 октября 2023, 08:40
Заболели 38 человек. На севере Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестной инфекции
26 октября 2023, 03:59
Август 2023
В Красноярском крае нефть вылилась в реку
В Эвенкийском районе нефть вылилась в реку Кочечум.
17 августа 2023, 09:55
Июль 2023
В заповеднике на севере Красноярского края встретили редкого черного аиста
На севере Красноярского края сотрудники заповедника «Тунгусский» встретили редких черных аистов.
13 июля 2023, 08:13
На севере Красноярского края перевернулась лодка с тремя людьми. Одного все еще ищут
В Эвенкийском районе три жителя опрокинули лодку. Одного из них до сих пор ищут спасатели.
11 июля 2023, 01:57

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