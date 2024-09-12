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ЭВРЗ

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2024
Строитель сирийского метро, чиновники и фотограф: кто владеет красноярскими заводами
12 сентября, 07:04
Красноярскому ЭВРЗ запретили работать во время «черного неба»
18 марта, 12:23
2023
Какие территории Красноярка нужно отдать под КРТ? Мнение жителей
25 декабря 2023, 01:36
Из трубы ЭВРЗ шел черный густой дым. Что произошло?
Из трубы ЭВРЗ днем 15 декабря шел черный густой дым. Красноярцы говорят, что такого там раньше не видели, другие же утверждают, что такое периодически происходит.
15 декабря 2023, 12:14
Суд приостановил продажу акций Красноярского ЭВРЗ. Почему?
6 ноября 2023, 02:46
Котюков высказался о продаже акций ЭВРЗ
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал ситуацию с продажей акций красноярского электровагоноремонтного завода — старейшего из ныне существующих промышленных предприятий города.
2 ноября 2023, 01:15
8% акций ЭВРЗ выставили на продажу почти за 100 млн рублей — завод 2 года в убытке
28 октября 2023, 04:32
Архитекторы предложили построить вместо ЭВРЗ дома, музеи и мастерские
24 августа 2023, 06:35

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