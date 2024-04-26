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фастфуд

фастфуд

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Апрель
В Красноярске нашли заведения с подозрительной шаурмой. А какие именно?
26 апреля, 12:33
Февраль
Шаурму назвали самым опасным фастфудом в Красноярске. Там нашли кучу микробов
9 февраля, 01:20
Ноябрь 2023
Красноярцы чаще других россиян обедают фастфудом. Таких 51%
Более половины жителей Красноярска обедают фастфудом каждую неделю. Это чаще всех других жителей России.
13 ноября 2023, 03:09
В Красноярске продают сеть столовых «Съем слона» — почти за полмиллиарда
2 ноября 2023, 11:34
Октябрь 2023
В Красноярске откроется второй «Ростикс»
22 октября 2023, 07:47
В Красноярске повышают цены на шаурму — стоимость мяса выросла на 50%
19 октября 2023, 11:08
Сентябрь 2023
В Красноярске дорожают бургеры. Сравниваем цены и рассказываем, что случилось
27 сентября 2023, 09:44
Первый «Ростикс» в Красноярске открылся без фирменных куриных ножек
26 сентября 2023, 07:24
Стала известна дата открытия нового «Ростикса» вместо KFC в Красноярске
22 сентября 2023, 01:35
Смотрим, как выглядит первый новый «Ростикс» в Красноярске
15 сентября 2023, 12:32
Август 2023
В центре Красноярска скоро откроется Rostic’s
Старейший KFC Красноярска на Мира, 45 скоро переедет в торговый комплекс «Авеню». Одновременно заведение сменит название на Rostic’s.
7 августа 2023, 11:29
Июль 2023
Старейший KFC в центре Красноярска закроется — и станет «Ростик’с» в другом ТК
Точка сети фастфуда KFC в центре Красноярска переедет в торговый комплекс «Авеню» на проспекте Мира и станет «Ростик’с».
17 июля 2023, 13:05
Старейший KFC в центре Красноярска закрывается — он проработал почти 12 лет
4 июля 2023, 09:06
Июнь 2023
Не KFC, а Rostic's! В Красноярске изменится известная сеть фастфуда?
14 июня 2023, 10:22

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