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Фейерверк

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2024
Устроившие фейерверк из кабриолета красноярцы опубликовали видео под песню Шамана
Красноярский блогер опубликовал видео фейерверка из кабриолета на Николаевском мосту. Они сняли видео от первого лица и сопроводили песней Шамана «Я русский».
9 октября, 11:23
Красноярцы запустили фейерверк на ходу из кабриолета
В Красноярске на Николаевском мосту на ходу из салона желтого кабриолета запустили фейерверк.
9 октября, 05:24
«Это дорого». В Красноярске в этом году не будет фейерверка на День города
3 июня, 05:22
В Красноярске отменили фейерверки на 1 и 9 Мая
25 апреля, 08:56
2023
Мэрия Красноярска отказалась от новогоднего фейерверка. Рассказываем почему
27 декабря 2023, 06:07
В Красноярске отменили общегородской новогодний фейерверк
Общегородского фейерверка в Красноярске снова не будет.
26 декабря 2023, 12:37
В честь Дня города в Красноярске запустят салют. Откуда его смотреть?
В мэрии Красноярска рассказали, во сколько и откуда запустят фейерверк в честь Дня города.
11 июня 2023, 08:27
На День города в Красноярске всё-таки запустят фейерверк
5 июня 2023, 11:18
1 июня в Красноярске запустят фейерверк. Где и во сколько?
31 мая 2023, 07:24
1 мая в Красноярске запустят фейерверк. Почему?
26 апреля 2023, 09:46

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