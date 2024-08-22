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Флагшток на Николаевской сопке

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2024
Молния ударила во флагшток на Николаевской сопке. Публикуем жутко красивое видео
22 августа, 03:50
2023
На Николаевской сопке подняли очередной триколор за 600 тысяч рублей
29 октября 2023, 06:04
На Николаевской сопке поднимут очередной триколор за 600 тысяч вместо порвавшегося
23 октября 2023, 04:35
Красноярский флагшток на Николаевской сопке опустел. Флаг сорвало ветром
22 октября 2023, 01:59
Власти заказали еще пять триколоров для флагштока на Николаевской сопке — это на зиму
10 октября 2023, 06:49
У флагштока на Николаевской сопке собираются сделать смотровую за 3,6 миллиона
19 августа 2023, 11:27
Экс-губернатор Красноярского края восхитился опасным ремонтом флагштока
30 июля 2023, 04:58
Красноярский флагшток больше не самый высокий с триколором
18 июня 2023, 08:22
Правительство ответило на критику флагштока на Николаевской сопке
19 мая 2023, 06:52
«Гайки откручиваются руками». Красноярский инженер раскритиковал флагшток на Николаевской сопке
Инженер из Красноярска Сергей Лопатин оценил устройство скандального флагштока на Николаевской сопке и вынес неутешительный вердикт.
10 мая 2023, 09:25

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