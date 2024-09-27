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Фонтаны

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Красноярцев зовут на последние в этом году шоу фонтанов. Когда?
В Красноярске завершается сезон работы фонтанов — жителей зовут на последние шоу в этом году.
27 сентября, 08:30
Красноярцев зовут на первое в этом году шоу фонтанов. Когда оно будет?
В Красноярске стартует сезон фонтанов. Их включат 9 мая, сообщили в мэрии.
8 мая, 09:04
2023
В Красноярске включили триколор с вотермаркой американского стокового сайта
19 октября 2023, 01:14
По Красноярску ездит разрисованный автобус и дарит детям сладости
1 сентября 2023, 04:34
Показываем, как теперь выглядит фонтан у «Дома быта»
В Красноярске фонтан у «Дома быта» поменял свой внешний вид. Новое оборудование установили за один день.
31 мая 2023, 11:47
С фонтана у «Дома быта» убрали гранитный шар. Почему?
«Плавающий шар» убрали с фонтана возле «Дома быта» в Красноярске. Его разместили в начале 2000-х годов.
30 мая 2023, 12:14

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