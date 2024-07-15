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Фотоловушки

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Июль
Медведь сразился с отражением в Тунгусском заповеднике и победил
Косолапый покусал памятную стелу в заповеднике «Тунгусский». Он попытался ее повалить, а потом сломал на стеле железную птицу.
15 июля, 11:21
Январь
В «Шушенском бору» встретили колонка. Смотрите, какой он милый
На территории национального парка «Шушенский бор» инспекторы встретили колонка.
21 января, 12:00
Октябрь 2023
В Саяно-Шушенском заповеднике медведь подошел к людям
Медведь вышел к плавбазе на кордоне Голая, где дежурили инспекторы Саяно-Шушенского заповедника. Хищник подошел к ним на расстояние около 10 метров.
30 октября 2023, 06:39
Сентябрь 2023
На юге Красноярского края игривая семья ирбисов попала в фотоловушку
В Саяно-Шушенском заповеднике заметили игривую семью ирбисов.
14 сентября 2023, 01:57
Август 2023
На юге Красноярского края семейство куниц попало в фотоловушку
В Саяно-Шушенском заповеднике семейство куниц устроило себе фотосессию на фотоловушку.
23 августа 2023, 02:52
Июль 2023
Посмотрите на медвежонка из заповедника и как кабан чешет себе бок
В Саяно-Шушенском заповеднике засняли кабана, чешущего себе бок, и много других зверей.
27 июля 2023, 07:29

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