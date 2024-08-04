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Футбольные фанаты

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Август
Футболисты не стали платить за лечение кота Левы из команды. Деньги собрали фанаты
Красноярские футбольные фанаты собрали деньги на лечение кота Левы. Кот подписал контракт с ФК «Енисей» весной 2024 года, но помощи от него на лечение якобы почти не было.
4 августа, 04:27
Январь
Новым тренером ФК «Енисей» стала легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов
Восьмикратный чемпион России по футболу и легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов стал новым главным тренером ФК «Енисей». Он уже возглавлял команду в сезоне 2016/2017.
11 января, 02:54
Сентябрь 2023
Красноярец зажег файер на стадионе и может больше не попасть на матчи
В Красноярске фанат зажег на футбольном матче файер. Его задержали.
12 сентября 2023, 09:15
Август 2023
В Красноярске будут судить фаната «Енисея», который с ножом напал на неформала
В суд направили уголовное дело футбольного фаната, который напал с ножом на подростка в центре Красноярска.
31 августа 2023, 07:33

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