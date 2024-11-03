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ГАИ

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Ноябрь
Три человека погибли в ДТП с трактором на трассе под Красноярском
3 ноября, 12:37
Октябрь
В ДТП с тремя авто в Красноярском крае пострадали взрослые и новорождённый
22 октября, 06:03
В Красноярском крае четверо друзей попали в жуткую аварию. Выжил только один
20 октября, 04:17
Появилось видео жуткой аварии, где мальчик на мотоцикле потерял ногу
17 октября, 06:45
В Красноярском крае произошла смертельная лобовая авария с грузовиком
В Красноярском крае на 116 километре автодороги «Мотыгино-Широкий лог» произошла смертельная авария утром 9 октября.
9 октября, 12:16
Под Красноярском автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком и вылетел с дороги
9 октября, 05:42
На переходе на Калинина сбили троих подростков. Все они в больнице
6 октября, 11:19
На Калинина сразу троих человек сбили на переходе
6 октября, 10:55
Грузовик с водителем рухнул с моста в реку в Красноярском крае
Грузовик рухнул с понтонного моста в реку Чулым в Ачинске. Водитель все еще может находиться в салоне.
5 октября, 04:38
В Красноярске «Москвич» сбил двух людей на остановке
На улице Маерчака в Красноярске произошла авария 29 сентября. Машина вылетела на остановку протаранила две припаркованные машины и снесла двух пешеходов — их пришлось госпитализировать.
2 октября, 09:23
Сентябрь
В Красноярске пьяный подросток взял машину отца и устроил аварию с пострадавшим
На улице Ботанической в Красноярске произошло ДТП с участием пьяного 17-летнего парня, который взял без спроса машину у отца.
25 сентября, 01:15
После аварии на трассе в больницу попали 3-летний и 3-месячный мальчики и их мать
На автодороге «Ачинск — Бирилюссы» произошла авария с участием двух авто. Травмы получили мать и два её сына.
24 сентября, 09:27
Пять человек погибли в страшной аварии под Норильском
17 сентября, 13:01
В Красноярске ГАИ и прокуратура нашли нарушения в ремонте трамвайных путей за 816 млн
16 сентября, 07:08
«Кусок головы оторван». В Красноярске произошла страшная авария со столбом
15 сентября, 10:17
В Красноярском крае «Ваз» насмерть сбил гулявшего по дороге мужчину
В Лесосибирске Красноярского края произошло смертельного ДТП с участием пешехода.
9 сентября, 10:49
В Красноярском крае водитель погиб после лобовой аварии с грузовиками
Смертельная авария произошла сегодня утром, 6 сентября, на 1008-м километре трассы Р-255 в Рыбинском районе Красноярского края.
6 сентября, 06:41
В Красноярске школьник попал под машину и сбежал с места ДТП
В Красноярске водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе. Подросток сбежал с места аварии и теперь его ищет полиция.
5 сентября, 02:53
Август
Водитель автобуса насмерть сбил красноярца, который шел посреди дороги
В Красноярске водитель автобуса №23 насмерть сбил красноярца. Он шел по дороге навстречу маршрутке.
22 августа, 01:38
На Красрабе машина подрезала автобус. Троих пассажиров увезли на скорой
21 августа, 04:20

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