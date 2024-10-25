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Гараж

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2024
В Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат Гольдман
25 октября, 06:23
В Красноярске взорвался гараж, пострадал человек
Сильный взрыв произошел гаражном кооперативе на улице Водопьянова в Красноярске.
31 августа, 09:36
Житель Красноярского края хотел угнать машину и зарезал отставного офицера
Житель Курагинского района Красноярского края приехал в Минусинск на заработки и убил пенсионера, чтобы угнать его машину.
25 июня, 12:58
Как выбрать и купить недорогой гараж. Советы экспертов
При покупке гаража нужно обратить внимание на несколько факторов, чтобы не пожалеть в будущем и не столкнуться с проблемами.
12 марта, 11:51
В Красноярском крае наркоагроном вырастил марихуану выше человеческого роста
В Канском районе Красноярского края ранее судимый 25-летний агроном-любитель в «научных целях» вырастил огромный куст марихуаны. Ему грозит до 10 лет лишения свободы
3 февраля, 09:24
В Норильске из-за короткого замыкания загорелись два гаража
Два гаража загорелись в Норильске за прошлые сутки, сообщили в МЧС. В одном из гаражей пострадал легковой автомобиль. Причина пожаров — короткое замыкание.
28 января, 05:03
2023
В Красноярске будут судить «гаражников», которые обворовали жителей семи городов
В Красноярске задержанных в декабре 2022 года воров-«гаражников» будут судить. Они обокрали жителей на 600 тысяч рублей.
29 сентября 2023, 02:51
В Красноярске неизвестный поджег гараж и машину заслуженного артиста России
В Красноярске неизвестный поджег гараж и машину заслуженного артиста России Василия Вавилова. Он винит соседей.
25 сентября 2023, 09:08

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