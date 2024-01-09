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Газпромнефть

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Январь
На нескольких заправках в Красноярске подорожал бензин. Смотрим цены
9 января, 08:13
Ноябрь 2023
На красноярской заправке снова немного снизили цены на бензин
27 ноября 2023, 08:26
-2 рубля за неделю: смотрим, как изменились цены на бензин в Красноярске
7 ноября 2023, 02:58
Смотрим, где и на сколько подешевел бензин в Красноярске
2 ноября 2023, 01:40
Октябрь 2023
В Красноярске цены на бензин понизили на несколько рублей
23 октября 2023, 03:36
Власти хотят газифицировать районы Красноярского края. Что может пойти не так?
Власти Красноярского края хотят газифицировать не только Красноярск, но и районы региона.
22 октября 2023, 05:40
В Красноярске медленно снижаются цены на бензин
16 октября 2023, 03:39
-1 рубль за три недели: как подешевел бензин в Красноярске
9 октября 2023, 08:57
Сентябрь 2023
+4 рубля: смотрим, как дорожает бензин в Красноярске по дням
20 сентября 2023, 05:06
Красноярская сеть заправок «КНП» отрицает дефицит бензина
6 сентября 2023, 04:20
Август 2023
«Дурдом какой-то»: в Красноярске опять подняли цены на бензин
9 августа 2023, 05:28

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