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ГИБДД

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Октябрь
В Красноярском крае в аварии с грузовиком погиб подросток. Еще двое пострадали
28 октября, 01:44
В Красноярске устроили облаву на таксистов-нелегалов. Поймали больше 150 человек
24 октября, 01:08
В Красноярске водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
Мужчину насмерть сбили на пешеходном переходе на улице Новосибирской в Красноярске.
23 октября, 03:52
На весь Красноярск осталось одно отделение ГАИ для оформления ДТП
В Красноярске ГИБДД заявила о прекращении работы пункта дооформления ДТП на 60 лет Октября. На весь город-миллионник осталось только одно отделение.
22 октября, 06:02
В Красноярске насмерть сбили 37-летнего мужчину. Он скончался до приезда скорой
Сегодня ночью, 22 октября, в Красноярске на улице Робеспьера произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
22 октября, 04:37
В Красноярске из-за аварии на Маерчака несколько улиц стоят в пробках
15 октября, 02:40
Красноярских водителей предупредили о гололеде на дорогах
Красноярских автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах. Водителей просят поставить зимнюю резину.
12 октября, 02:53
В Красноярске из-за серьезной аварии на Маерчака собралась огромная пробка
11 октября, 02:41
На Октябрьском мосту «Мазда» влетела в экскаватор. Ее водитель умер в больнице
8 октября, 01:16
В Норильске водитель BMW насмерть сбил школьницу. Он не заметил ее на дороге
В Красноярском крае в Норильске произошло смертельное ДТП, в котором погибла школьница. Ей было 14 лет.
4 октября, 03:00
Сентябрь
В Красноярске мотоциклист разбился на Николаевском мосту. Он пытался выполнить трюк
В Красноярске мотоциклист разбился во время закрытия мотосезона. Он пытался выполнить трюк, но упал.
30 сентября, 05:35
Красноярских водителей просят «переобуться». ГАИ советует сделать это уже сейчас
30 сентября, 01:55
Пожилая пара погибла в аварии в Красноярском крае
На юге Красноярского края произошла авария, в которой погибла пожилая супружеская пара. Об этом заявили в Госавтоинспекции.
30 сентября, 01:13
В Красноярске больше 10 машин пострадали из-за снятого асфальта на Николаевском мосту
27 сентября, 03:07
На Красрабе трамвай и машины зажали ребенка на небезопасном переходе
На проспекте Красноярский рабочий около остановки «Цирк» ребенка зажали машины и трамвай на обновленных трамвайных путях.
24 сентября, 07:39
Машина слетела с эвакуатора на проспекте Мира и въехала в здание. Там шла девушка
20 сентября, 04:39
В Красноярске водитель Hyundai залетел под фуру и разбился насмерть
В Красноярске на Северном шоссе произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки скончался на месте.
18 сентября, 01:10
В Железногорске поезд раздавил легковушку на переезде — водитель погиб
На железнодорожном переезде в Железногорске столкнулись груженый состав и легковая Toyota.
14 сентября, 05:59
На трассе под Красноярском водитель грузовика насмерть сбил мужчину
Под Красноярском грузовик насмерть сбил пожилого мужчину. Все случилось в Емельяновском районе.
12 сентября, 03:12
В Красноярске 5 человек пострадали при столкновении иномарки с «Вазом»
На правом берегу Красноярска произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Пять человек пострадали.
11 сентября, 09:22

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