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Глюк'oZa

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Глюкоза в два раза снизила цену на выступления после скандала в Красноярске
25 сентября, 08:03
Июль
После концерта в Красноярске у Глюкозы заблокировали счета
25 июля, 07:23
Врач-нарколог назвал ложью объяснения Глюкозы про прием антидепрессантов
25 июля, 06:18
Ксения Собчак поддержала Глюкозу после скандала в Красноярске
25 июля, 03:52
Глюкозу убрали с афиши концерта в Москве после скандала в Красноярске
23 июля, 11:39
Глюкоза объяснила свое странное поведение на концерте в Красноярске
23 июля, 01:14
«Не смейте больше приезжать». Красноярцы травят и оправдывают Глюкозу в её соцсетях. Смотрим комментарии
22 июля, 10:05
Мизулина предложила проверять Глюкозу на наркотики после концерта в Красноярске
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила проверять певицу Глюкозу на наркотики после её выступления в Красноярске.
22 июля, 09:01
Коньяк и отсутствие камер: в сеть выложили райдер Глюкозы для концерта в Красноярске
22 июля, 02:59
«Моя музыка полоскается в дерьме». После концерта в Красноярске продюсер Максим Фадеев хочет лишить Глюкозу псевдонима
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандальный концерт Глюкозы в Красноярске. Он собирается подать в суд.
22 июля, 01:13
Подруга рассказала, почему Глюк'oZa «странно» вела себя на концерте в Красноярске
Подруга Глюкозы рассказала, почему та странно вела себя на концерте в Красноярске. По ее словам, все дело якобы в депрессии певицы.
21 июля, 10:34
В Красноярске пройдет бесплатный концерт Глюк'oZы
10 июля, 04:55

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