prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Годенко

Выбрать дату
Декабрь 2023
Красноярец устроил стрельбу во дворе на камеру
Красноярец ночью решил пострелять во дворе жилого дома. Зачем он это сделал, мужчина не смог объяснить.
14 декабря 2023, 02:53
Октябрь 2023
«Пока доеду, меня уже уволят»: Красноярск утром сковали 8-балльные пробки
17 октября 2023, 01:56
Август 2023
Стало известно, на каких улицах Красноярска осенью будут самые сильные пробки
29 августа 2023, 10:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика