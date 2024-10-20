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Гололед

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Октябрь
На Красноярский край обрушатся сильный ветер и снег. А на Красноярск?
На Красноярский край 21 октября обрушится сильный ветер и снег.
20 октября, 11:55
Красноярских водителей предупредили о гололеде на дорогах
Красноярских автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах. Водителей просят поставить зимнюю резину.
12 октября, 02:53
Апрель
В Красноярске выпал апрельский снег. Как обстановка на дорогах?
20 апреля, 05:09
Февраль
В Красноярске могут использовать «Бионорд» — несмотря на судебный запрет. Почему?
2 февраля, 10:00
Ноябрь 2023
В Солнечном отключали горячую и холодную воду из-за аварии
В Красноярске в микрорайоне Солнечный несколько домов остались без воды. Жители пожаловались в соцсетях, что в квартирах нет холодной и горячей воды.
7 ноября 2023, 04:56
Октябрь 2023
В мэрии рассказали, зачем дороги Красноярска посыпают солью в плюсовые температуры
В администрации Красноярска объяснили, зачем дороги обрабатывают в плюсовые температуры.
25 октября 2023, 01:41

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