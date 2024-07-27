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Голый мужчина

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2024
Под Красноярском мужчина пытался отобрать у девочки собаку и показал детям гениталии
На пляже под Красноярском нетрезвый мужчина показал детям гениталии. Это попало на видео.
27 июля, 02:25
Полуголый мужчина кричал и кидался на прохожих. Его пытались успокоить шесть человек
Почти голый и агрессивный мужчина кидался на прохожих на Взлетке. До приезда полиции его пытались успокоить шесть человек.
13 апреля, 04:40
2023
В Солонцах голый мужчина бегал по улице и распугал детей
В Солонцах жители заметили голого неадекватного мужчину, который бегал по улице.
22 августа 2023, 07:55
В «Татышев-парке» заметили онаниста
В «Татышев-парке» заметили мужчину, который онанировал на загорающую девушку.
4 августа 2023, 12:22
Голый красноярец напугал маму с дочкой на пляже острова Татышев
В Красноярске недалеко от пляжа в Татышев-парке жительницы заметили голого мужчину и испугались.
31 июля 2023, 06:30
Голый красноярец гулял на правом берегу и общался с прохожими
В Красноярске голый мужчина гулял по улице Щорса. Его сняли на видео.
4 июля 2023, 02:03

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