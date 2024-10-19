Городская среда

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Самокаты, парковка и недостаток деревьев: что не нравится красноярцам в центре
19 октября, 13:03
Задохнемся под «черным небом»? Метеорологи обнаружили ослабление ветров в Красноярске
20 февраля, 10:27
2023
Красноярцы жалуются на затянувшийся ремонт дорог. Что говорят в мэрии?
Красноярцы пожаловались на затянувшийся дорожный ремонт. В мэрии рассказали, как идут работы.
24 августа 2023, 10:56

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