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Горсовет

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Октябрь
В горсовете не увидели проблемы в участии депутата в конкурсе на лучший балкон
В горсовете Красноярска не увидели проблемы в участии депутата Людмилы Ильиных в конкурсе на лучший балкон — она выиграла в нем 30 тысяч рублей.
23 октября, 12:08
Депутата заподозрили в конфликте интересов за победу в конкурсе — приз отдаст на СВО
17 октября, 10:47
Экс-помощник Глискова ушел из горсовета Красноярска
15 октября на очередной сессии горсовета Красноярска Роман Крастелев сложил полномочия депутата. Он заявил, что ушел по собственному желанию.
16 октября, 11:22
Экс-помощник Глискова и депутат горсовета Красноярска подал в отставку
11 октября, 10:12
Красноярские депутаты нашли кучу минусов в ремонте трамвайных путей за 816 млн
9 октября, 06:01
Сентябрь
«Разнарядки не было». В Красноярске купили 34 тысячи «зеленых облигаций». А мэрия и депутаты тоже покупают?
18 сентября, 07:11
В Красноярске окончательно приняли проект «глобального» КРТ
17 сентября, 09:31
В мэрии Красноярска ответили на заявления об отставке Логинова
3 сентября, 04:04
Август
Депутат ЗС предложил запретить мигрантам торговать лесом и возить пассажиров
31 августа, 11:18
Кто может уволить Логинова? И за что мэров отправляют в отставку
30 августа, 07:18
Отставку мэра Красноярска поддержал еще один депутат
30 августа, 06:27
В Красноярске запустят новый трамвай от Энергетиков до КрасТЭЦ
На правом берегу Красноярска запустят новый трамвайный маршрут. Он соединит микрорайон Энергетики и КрасТЭЦ.
30 августа, 03:41
Депутаты Красноярска поддержали проект «глобального» КРТ
29 августа, 10:23
Дюков связал исключение из фракции «ЕР» с критикой метро. Но в партии говорят другое
28 августа, 09:22
Дюкова исключили из фракции «ЕР» в горсовете. Ранее он сказал о «бичах-контрактниках»
28 августа, 01:23
С гербом и золотой надписью. Красноярские депутаты заказали себе блокноты по 3 тысячи рублей за штуку
9 августа, 08:57
Июль
Каким будет красноярский крематорий: показываем проект
19 июля, 01:38
Июнь
Стало известно, кто из красноярских депутатов займет место в Госдуме
Центральная избирательная комиссия приняла решение о передаче мандата депутата Госдумы Наталье Каптелининой.
26 июня, 12:42
Прокурор дал интервью о КРТ в Красноярске. Главное
21 июня, 12:47
В Красноярске предложили снизить стоимость проезда в автобусах без кондиционеров
18 июня, 12:07

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