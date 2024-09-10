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Горячая вода

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Сентябрь
Жители Красноярского края массово жалуются на холод в квартирах
10 сентября, 07:02
В нескольких домах Красноярска продлили отключение горячей воды
Несколько домов и административных зданий Красноярска останутся без горячей воды еще на время.
1 сентября, 04:12
Август
В Красноярске дом затопило после возвращения горячей воды
31 августа, 10:26
В часть домов Красноярска не вернулась горячая вода. Люди массово жалуются
31 августа, 04:13
В часть домов Красноярска досрочно вернут горячую воду
30 августа, 09:30
На нескольких улицах Красноярска досрочно вернут горячую воду
28 августа, 07:05
Горячую воду в Красноярске включат раньше? Отвечает СГК
26 августа, 08:46
В Красноярске жителям десятков домов раньше времени отключили горячую воду
21 августа, 10:03
В Красноярске на этой неделе четыре района останутся без горячей воды
19 августа, 05:06
Жителям Октябрьского района снова продлили отключение горячей воды
16 августа, 05:34
Часть жителей Октябрьского района еще на день останутся без горячей воды
14 августа, 10:20
Часть жителей Октябрьского района завтра останется без горячей воды
9 августа, 04:55
Июль
Смотрим, где еще будут отключать горячую воду в Красноярске этим летом
30 июля, 10:44
Стала известна новая дата отключения горячей воды в четырех районах Красноярска
29 июля, 10:00
Из-за дождя часть красноярского микрорайона Орбита осталась без горячей воды
В Красноярске часть микрорайона Орбита осталась без горячей воды после ливня.
23 июля, 02:42
Фокус внимания — улица Вавилова
18 июля, 04:38
В десятки домов Советского района досрочно вернут горячую воду. Вот в какие
В Красноярске во вторник, 2 июля, часть жителей Советского района досрочно получат горячую воду.
2 июля, 04:20
Июнь
Еще в несколько домов Советского района досрочно вернут горячую воду. Вот в какие
28 июня, 03:05
В десятки домов Советского района досрочно вернут горячую воду. Публикуем адреса
27 июня, 02:24
Большая часть Советского района останется без горячей воды на 10 дней
23 июня, 02:17

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