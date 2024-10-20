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Гремячая грива

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2024
Часть территории экопарка «Гремячая грива» закрыли для посетителей. Почему?
В красноярской «Гремячей гриве» закрыли для посещения территорию возле Серебряниковского пруда.
20 октября, 09:07
Красноярцы встали в пробку около «Гремячей гривы» из-за фестиваля
Проблемы с движением появились около «Гремячей гривы» — в пробке стоят несколько улиц.
29 сентября, 07:41
В Красноярске началась стройка гигантского ЖК на 23 тысячи человек
В Октябрьском районе Красноярска у Плодово-ягодной станции приступили к строительству микрорайона Юдинский. Об этом сообщили в корпорации развития Енисейской Сибири, которая сопровождает проект.
26 сентября, 07:41
Этнодеревню в «Гремячей гриве» построит подрядчик, с которым судилась мэрия
В Красноярске нашли подрядчика, который построит этнодеревню в «Гремячей гриве». Итоги торгов опубликовали на портале госзакупок.
23 сентября, 08:10
В Красноярске вандалы разбили стекло на смотровой и изрисовали уличную мебель
В Красноярске вандалы изрисовали уличную мебель в экопарке «Гремячая грива» и разбили стекло на смотровой площадке на Николаевской сопке.
7 сентября, 06:05
В Красноярске появится новый туристический маршрут
В красноярском экопарке «Гремячая грива» обустраивают новый туристический маршрут. Работы обещают закончить к середине октября.
3 сентября, 07:29
В красноярском экопарке «Гремячая грива» построят этнодеревню за 54 млн
15 августа, 04:52
Медвежонок вышел к людям в «Гремячей гриве» — посетители спрятались в визит-центре
В Красноярске медведь вышел к людям на Серебряниковском пруду. Посетители спрятались в визит-центре экопарка.
26 июля, 10:40
В Красноярске построят еще одну лестницу с неоновой подсветкой
В Красноярске ищут подрядчика для обустройства экотропы в «Гремячей гриве». В рамках второго этапа работ там хотят построить новую лестницу.
23 июля, 07:52
Красноярцев просят не гулять в «Гремячей гриве». Ее снова обработают от клещей
В красноярском экопарке «Гремячая грива» 24 июня проведут обработку от клещей. Жителей просят в этот день там не гулять.
24 июня, 01:43
В «Гремячей гриве» исчезли статуи языческих идолов. Вот что случилось
В красноярском экопарке «Гремячая грива» исчезли деревянные статуи языческих идолов. Они находились в районе Собакиной речки на тропе для хайкинга.
14 мая, 11:56
Красноярцев просят не гулять в «Гремячей гриве». Ее обработают от клещей
В красноярском экопарке «Гремячая грива» 6, 7 и 8 мая проведут обработку от клещей. Жителей просят в эти дни там не гулять.
6 мая, 01:10
Недострой у Гремячей гривы продадут на аукционе. Его забрали у владельца в суде
Администрация Красноярска планирует выставить на торги недостроенное здание с участком у Гремячей гривы.
12 марта, 01:54
В «Гремячей гриве» установили огромные наушники. Можно слушать истории
В «Гремячей гриве» появился новый уличный экспонат в виде гигантских наушников. Через них можно слушать истории о парке и музыку.
3 января, 06:47
2023
Как будут работать визит-центры в новогодние праздники
В новогодние праздники смотровая на Николаевской сопке будет открыта всё время, а остальные места будут работать по расписанию.
28 декабря 2023, 03:13
Лисичка Люся подружилась с сотрудниками экопарка. Посмотрите, какая милашка!
11 ноября 2023, 09:01
В Красноярске чиновники объяснили преимущества «дырок в полу» над обычными унитазами
8 ноября 2023, 07:12
Новая искренность. В «Гремячей гриве» открыли туалет без перегородок между унитазами
7 ноября 2023, 09:19
В минэкологии сообщили, что медведь ушел из Красноярска в лес
В министерстве экологии края сообщили, что медведь, который бегал по Красноярску, мог уйти в лес.
22 октября 2023, 09:01
Вокруг Красноярска сделают тропу для прогулки в несколько дней
Вокруг Красноярска появится новая туристическая тропа. Прогулка по ней займет несколько дней.
15 октября 2023, 10:50

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