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Грибник

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Август
Красноярка нашла в Академгородке огромный гриб размером с голову
В красноярском Академгородке заметили гигантский белый гриб.
1 августа, 04:57
Июнь
Красноярцы рассказали о местах в окрестностях города, где можно найти грибы
25 июня, 03:52
Октябрь 2023
«Размеры впечатляют»: грибники Красноярского края делятся своими находками в соцсетях
15 октября 2023, 07:19
Август 2023
77-летний грибник неделю выживал в тайге без еды
В Красноярском крае пропавший пожилой мужчина неделю блуждал по тайге. В полиции рассказали, как его удалось найти.
31 августа 2023, 03:04
В Железногорске грибнику стало плохо во время похода — его спас полицейский
Грибнику из Железногорска стало плохо во время похода за грибами. Его нашёл и спас полицейский.
22 августа 2023, 04:17

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