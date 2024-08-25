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Гроза

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Август
Жителей Красноярского края предупреждают о ливнях, грозах и сильном ветре
В Красноярском крае 25 и 26 августа прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом заявили в Среднесибирском УГМС.
25 августа, 07:45
Молния ударила во флагшток на Николаевской сопке. Публикуем жутко красивое видео
22 августа, 03:50
На Красноярск обрушились гроза и ливень. Показываем последствия непогоды
22 августа, 01:23
В Красноярский край идут грозы с сильным ветром
20 августа, 03:50
В Красноярском крае из-за грозовых молний произошло два пожара
17 августа, 03:33
В Красноярском крае испортится погода. Будут ливни, град и сильный ветер
16 августа, 08:27
«Не выходи из дома»: синоптики обещают ливни и грозы в Красноярском крае 11 августа
В это воскресенье на Красноярский край обрушатся ливни и грозы. Также синоптики обещают крупный град и сильный ветер.
10 августа, 10:17
В Красноярском крае испортится погода. Обещают ливни, град и штормовой ветер
9 августа, 07:10
Синоптики обещают сильные дожди, туман и грозы в Красноярском крае
7 августа, 09:49
Жителей Красноярского края предупреждают о сильном ветре, граде и дожде
5 августа, 06:53
Июль
Красноярцев предупредили о сильном дожде с грозой
В Красноярске и крае днем 29 и 30 июля ухудшится погода — прогнозируются сильный дождь, грозу и град.
28 июля, 13:31
После жары в Красноярске пойдут дожди. Вот прогноз на рабочую неделю
28 июля, 03:27
На Красноярский край снова обрушатся ливни и грозы
Во вторник, 23 июля, в Красноярском крае в течение дня синоптики прогнозируют ливни, грозы и порывистый ветер.
22 июля, 08:18
Жителей Красноярского края предупредили о грозах, граде и сильном ветре
В Красноярском крае утром и днем 8 июля прогнозируются ливни, грозы и сильные порывы ветра.
8 июля, 01:54
Синоптики предупредили жителей Красноярского края о сильном ветре, ливне и граде
В Красноярском крае третьего июля прогнозируются ливни, грозы и сильные порывы ветра.
2 июля, 07:37
Июнь
Жителей Красноярского края предупреждают о шторме, граде и грозе
В Красноярском крае 26 июня прогнозируют сильные дожди, грозы и град.
25 июня, 07:47
«Воздержитесь от поездок»: красноярцев предупредили о сильном ветре, ливне и грозе
18 июня, 02:09
Синоптики обещают ливни, грозы и град в Красноярском крае
17 июня, 02:02
Ливни, град и ветер до 20 м/с ожидаются в Красноярском крае
В Красноярском крае 6–7 июня прогнозируется резкое ухудшение погодных условий.
6 июня, 07:04
Май
Ливни, град и штормовой ветер пообещали в Красноярском крае
26 мая, 07:10

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