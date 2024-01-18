prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Грызуны

Выбрать дату
Январь
Двор в центре Красноярска атакуют крысы. Сняли неприятное видео
В центре Красноярска снова жалуются на крыс. Грызуны бегают вокруг мусорных контейнеров и практически не боятся людей.
18 января, 07:27
Ноябрь 2023
В «Магните» рассказали, что сделали с хлебом, по которому бегала крыса
28 ноября 2023, 01:35
Октябрь 2023
В Красноярске крыса напала на ребенка у мусорных баков
В Красноярском крае за месяц произошло как минимум десять случаев нападения крыс на людей.
6 октября 2023, 06:59
Август 2023
В красноярском зоопарке показали необычных чилийских белок. Смотрите, какие шустрые
В красноярском зоопарке «Роев ручей» показали, как свой день начинают необычные грызуны дегу.
24 августа 2023, 02:49

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика