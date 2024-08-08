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Хабаровск

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Май
Самолет Хабаровск — Красноярск экстренно сел в Братске. У пассажира случился инфаркт
19 мая, 02:29
Июль 2023
Стали известны подробности о девушке, которую заживо сожгли в машине под Красноярском
Житель Хабаровска, которого задержали по подозрению в убийстве своей сожительницы, признал свою вину.
13 июля 2023, 10:00
Под Красноярском грибники нашли сгоревший автомобиль со скелетом женщины внутри
Жителя Хабаровска подозревают в том, что он убил свою сожительницу, сжёг её тело вместе с машиной в лесу Берёзовского района Красноярского края.
12 июля 2023, 08:39

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