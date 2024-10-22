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Хирургия

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Октябрь
«Переломы и отрыв конечностей»: хирург назвал топ травм у красноярских мотоциклистов
Хирург краевой больницы Василий Гришин рассказал о самых частых травмах, с которыми в больницу попадали мотоциклисты.
22 октября, 12:52
В Красноярске прооперировали девушку, у которой не открывался рот
Хирурги Красноярской БСМП провели операцию девушке с редкой патологией — у нее срастались суставы и она не могла открывать рот больше, чем на 1 сантиметр.
10 октября, 12:02
Июль
Красноярские хирурги рассказали, что достают из детей
В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона рассказали, что проглотили с начала года дети. Малыши съели и вдохнули 348 опасных предметов.
6 июля, 03:20

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