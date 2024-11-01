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Холод

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Ноябрь
Красноярский синоптик дал прогноз на ноябрь. Погода будет «нестабильной»
1 ноября, 08:18
Сентябрь
На неделе в Красноярске обещают снег и бабье лето
В Красноярске на следующей неделе сперва будет холодно, а потом может сильно потеплеть.
15 сентября, 14:46
Куда нужно обращаться, если у вас в квартире нет отопления
13 сентября, 03:08
Какая погода будет в Красноярске осенью 2024 года. Вот прогноз
10 сентября, 03:57
Похолодание до +4 и дожди. Вот прогноз на рабочую неделю в Красноярске
8 сентября, 02:03
Август
Похолодание и дожди. Вот прогноз на последнюю неделю августа в Красноярске
Публикуем прогноз погоды с 26 по 30 августа. Синоптики обещают, что в последнюю рабочую неделю августа в город придут похолодание и дожди.
25 августа, 06:00
Июнь
Под Красноярск пришли заморозки. Температура опустилась до –2
В окрестности Красноярска пришли заморозки.
1 июня, 06:53
Апрель
Дождь и заморозки: какая погода ждет красноярцев в выходные
Публикуем прогноз погоды на пятницу и выходные в Красноярске.
19 апреля, 01:53
Красноярцы спорят, нужно ли уже отключать тепло и экономить деньги. А что говорит СГК
10 апреля, 10:04
То холодно, то тепло: красноярский синоптик дал прогноз на апрель
2 апреля, 01:45
Март
Синоптик предупредил жителей Красноярского края об «опасном» холоде
27 марта, 04:13
В Красноярск «вторгнется» арктический воздух. Когда похолодает?
20 марта, 09:15
Февраль
Небольшое потепление придет в Красноярск в выходные
В течение недели в Красноярске были сильные морозы — температура воздуха опускалась ниже 30 градусов, но 23–25 февраля в город придет небольшое потепление.
23 февраля, 02:17
Когда в Красноярске станет теплее? Смотрим прогноз
20 февраля, 01:19
В Красноярск вернется холод и снег. Смотрим прогноз
Публикуем прогноз погоды на рабочую неделю в Красноярске. В город вернется зима.
11 февраля, 02:13
Январь
Какой будет погода в Красноярске в эти выходные
Рассказываем, какой будет погода в Красноярске в эти выходные.
19 января, 02:33
Публикуем прогноз погоды на Крещение в Красноярске
В Красноярске на Крещение будет морозно — ночью обещают до –24.
18 января, 09:43
От переохлаждения умерли уже 14 жителей Красноярского края
Всего с начала холодного периода за медпомощью с обморожениями обратились 414 жителей края.
15 января, 10:11
Адвокаты Глискова заявили о перебоях с отоплением в СИЗО. В +1 батареи не работали
12 января, 02:59
В выходные красноярцев ждут температурные качели. Обещают от –13 до –2
12 января, 01:53

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