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2024
Около 80 пачек крупы с личинками нашли в дискаунтере Красноярского края
В Ачинске в дискаунтере покупательница нашла в одной из пачек риса множество личинок. После ее жалобы личинок нашли еще в 78 упаковках различной крупы.
4 сентября, 09:25
2023
Красноярцев при оплате картой выгоняют с касс в зону самообслуживания. Это законно?
Красноярцы пожаловались на магазины — при оплате картой их отказываются обслуживать на обычной кассе и отправляют на кассы самообслуживания.
30 октября 2023, 06:32
В Лесосибирске в магазине голубь уселся на открытый лоток с крупой
В одном из магазинов Лесосибирска заметила голубя, который сидел в открытом лотке с крупой.
30 августа 2023, 02:26
Роспотребнадзор подал в суд на «Командор»
В Красноярске торговую сеть «Командор» хотят привлечь к ответственности за просроченные товары, грязь в магазинах и просрочку. Иск подал Роспотребнадзор.
3 августа 2023, 04:11
В магазине сети «Командор» продавали мясо с опарышами
Жительница Минусинска купила в магазине «Хороший» полуфабрикат — куриные крылышки в маринаде. Дома она заметила в них опарышей.
2 августа 2023, 02:34
В «Командоре» прокомментировали иск — на них подали в суд за просроченные продукты
В Красноярске торговую сеть «Командор» хотят привлечь к ответственности за просроченные товары и неправильные условия хранения. Иск подал Роспотребнадзор.
12 июля 2023, 08:59
«Командор» снова хотят оштрафовать за просроченные продукты
В Красноярске торговую сеть «Командор» хотят привлечь к ответственности за просроченные товары и неправильные условия хранения. Иск подал Роспотребнадзор.
12 июля 2023, 06:46

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