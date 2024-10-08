prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Хулиганство

Выбрать дату
2024
В Красноярске банда подростков с пистолетом избила незнакомцев на остановке
На остановке «Театр оперы и балета» в Красноярске банда подростков приняла троих незнакомцев за скинхедов и избила их.
8 октября, 09:37
Голый красноярец пил пиво в центре города и получил 10 суток ареста
В центре Красноярске пожилой мужчина разделся догола и пил пиво, когда мимо проходили дети с родителями.
10 июля, 10:11
Осужденный за расстрел баннера контрактной службы учитель из Канска вышел из колонии
13 июня, 06:49
Посетители бара «Чё почём» устроили массовую драку. К ним приезжала Росгвардия
15 мая, 08:22
Двоих членов банды Малиновского задержали в Кемерове
В Кемерово 7 мая на съемной квартире полицейские задержали двоих членов ОПГ Малиновского, скрывавшихся от следствия и находившихся в федеральном розыске.
13 мая, 09:44
ФСБ задержала двоих красноярцев за избиение антифашистов
Сотрудники УФСБ Красноярского края при поддержке Росгвардии задержали в Красноярске двоих мужчин, подозреваемых в избиении членов антифашисткого движения.
20 февраля, 12:34
В Канске осудили парней за мат и танцы в церкви. Одного посадили
13 февраля, 04:53
2023
Водитель «Мерседеса» расстрелял машину, с которой не поделил дорогу
В Красноярске на улице Бабушкина водители «Тойоты» и «Мерседеса» не поделили дорогу. Конфликт закончился стрельбой и разбитым стеклом.
30 октября 2023, 07:52
В Красноярске задержали парней, которые проткнули колеса газели ЛДПР
В Красноярске трое парней проткнули колеса газели партии ЛДПР в дни выборов.
12 сентября 2023, 02:23
В Красноярске будут судить мужчину, который разбил витрину и напал на посетителей ТЦ
В Красноярске дело пьяного дебошира, который устроил драку и разбил витрину в магазине, направили в суд.
5 июля 2023, 08:09

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика