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Имена

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Ноябрь
Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в октябре
Стали известны самые редкие и популярные имена, которые выбирали жители Красноярского края для своих детей в октябре 2024 года.
2 ноября, 02:44
Октябрь
Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в сентябре
Стали известны самые популярные и редкие имена, которыми называли своих детей жители Красноярского края в сентябре текущего года.
3 октября, 01:17
Сентябрь
Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в августе
Публикуем список самых популярных и редких имен, которыми называли детей жители Красноярского края в августе этого года.
3 сентября, 03:25
Август
Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали детям в Красноярском крае
Публикуем список самых популярных и необычных имен, которыми называли детей в Красноярском крае в июле 2024 года.
6 августа, 01:45
Июль
Как чаще всего называли детей в Красноярском крае
Публикуем список самых популярных и необычных имен, которыми называли детей в Красноярском крае.
4 июля, 08:49
Апрель
Как чаще всего называли детей в Красноярском крае в марте
Публикуем список самых популярных и необычных имен, которыми называли детей в Красноярске в марте.
2 апреля, 13:01
Январь
Как чаще всего называли девочек в 2023 году в Красноярске
11 января, 06:01

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