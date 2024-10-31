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Инфляция

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Сливочное масло привозят в Россию из Турции из-за роста цен. А что в Красноярске
31 октября, 11:29
Как повышение ключевой ставки до 21% отразится на красноярцах?
Банк России 25 октября поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21% годовых. Эксперты рассказали, как это повлияет на людей.
28 октября, 08:53
ЦБ поднял ключевую ставку до 21%: почему и что это значит?
28 октября, 08:07
Финансисты предрекают рост ключевой ставки до 22%
В пятницу, 25 октября, ЦБ объявит о размере ключевой ставки на следующий месяц. Финансисты уверены в том, что ставку повысят.
24 октября, 11:31
«Золотая» молочка: на сколько и почему дорожает масло в Красноярске
8 октября, 11:48
Ключевую ставку могут повысить до 20%. Что будет со всеми нами?
Экономисты заявляют, что стратегия Центрального банка России повышение ставки до 19% не дает результатов, поэтому регулятор может повысить ее снова.
1 октября, 10:47
Впервые за пять месяцев продукты в Красноярском крае стали дорожать медленнее
В августе 2024 года инфляция в Красноярском крае замедлилась до 9,3%, рассказали в отделении Красноярск Центробанка. Цены стали расти медленнее впервые за последние пять месяцев.
24 сентября, 12:56
Эксперт рассказал, куда лучше всего инвестировать деньги в 2024 году
Эксперт рассказал, как начать инвестировать и куда стоит вкладывать деньги в условиях повышенной инфляции.
17 апреля, 06:52
Организацию школьного питания хотят переложить на школы — директора против
10 апреля, 13:50
Эксперты рассказали, подорожают ли шины в Красноярске
21 марта, 12:32
В Красноярске подорожает пиво? Поговорили с магазинами и барами
21 марта, 07:59
Инфляция в Красноярском крае выросла до 8%. Что подорожало заметнее всего
28 февраля, 13:02
Красноярский туроператор заявил о подорожании заграничных туров
18 февраля, 03:21
Как подорожает высшее образование в Красноярске? Спросили вузы
16 января, 07:50
В Красноярске вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Когда и на сколько?
12 января, 11:43
2023
В Красноярском крае подорожала одежда. Рассказываем, какая и на сколько
В Красноярском крае цены на одежду и белье подорожали за год на 4%, а непродовольственные товары — на 5% Такими данными поделились в краевом отделении ЦБ.
29 ноября 2023, 04:20
Бюджетникам повысят зарплату на 8 тысяч. А остальным?
В Красноярском крае работникам бюджетной сферы повысят зарплату с 1 января 2024 года. Законопроект об этом находится на рассмотрении в заксобрании края.
21 ноября 2023, 08:27
Цены в Красноярском крае выросли на 7,6%. Смотрим, что подорожало больше всего
Цены на товары и услуги в Красноярском крае выросли на 7,61% по отношению к октябрю 2022 года. Данными поделился Красстат.
14 ноября 2023, 11:50
В Красноярском крае цены на всё в среднем выросли на 6,6% за год
В Красноярском крае в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года инфляция составила 6,66%.
3 ноября 2023, 02:54
Минсельхоз назвал причину подорожания куриных яиц
Минсельхоз края сообщил, что цены выросли из-за увеличения спроса и повышение цен на горюче-смазочные материалы, корма, ветеринарные препараты и оборудование.
25 октября 2023, 11:35

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