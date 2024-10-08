Инфографика

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2024
«Золотая» молочка: на сколько и почему дорожает масло в Красноярске
8 октября, 11:48
2023
Исследование. В 15 раз больше дел за самоволку: как в Красноярске наказывают ушедших с СВО военных
13 ноября 2023, 10:16
Исследование. В 11 раз больше постов: как мэрия Красноярска пропагандирует службу по контракту
26 октября 2023, 01:09
14,5 тысячи случаев за сезон: показываем карту активности клещей в Красноярске
В Красноярском крае за год 14 558 человек обратились в медицинские организации края с жалобами на присасывание клещей, из них 2 968 детей.
20 октября 2023, 05:44
Не явился по повестке: как наказывают уклонистов в Красноярском крае? Изучили дела
14 апреля 2023, 01:50
Исследование. Больше 60 штрафов: как в Красноярском крае наказывают за «дискредитацию ВС РФ»
24 марта 2023, 05:31
Все дни «черного неба» в одной картинке — показываем, как Красноярск пережил зиму
28 февраля 2023, 12:00
2022
Количество заболевших коронавирусом в Красноярском крае снова растет
23 июля 2022, 10:30
В три раза дороже за почти 10 лет: смотрим, как изменились цены на продукты в Красноярске — и сравниваем с зарплатами
8 апреля 2022, 10:25

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