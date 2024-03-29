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Иностранный агент

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Февраль
Ужурская газета получила штраф за статью о хряке с именем комика-иноагента
23 февраля, 05:42
В Красноярске пропали из продажи книги Достоевского и Мураками. Попали в список ЛГБТ*
21 февраля, 07:28
Декабрь 2023
Экс-главреда красноярского издания Андрея Затирко признали иноагентом
Минюст РФ признал иностранным агентом уехавшего из России Экс-главред красноярского издания Ngs24 и Андрея Затирко.
16 декабря 2023, 03:43
Ноябрь 2023
Учредителя сайта «ТВК» исключили из списка иноагентов
20 ноября 2023, 06:29
Книги иноагентов в красноярских библиотеках выдают только по паспорту. Вот почему
7 ноября 2023, 05:13
Октябрь 2023
Красноярский депутат Госдумы призвал проверить звезд на финансирование ВСУ
13 октября 2023, 08:40

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