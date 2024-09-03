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Институт искусств

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2024
В центре Красноярска появилась статуя Будды
В Красноярске на улице Ленина установили статую Будды. Она появилась на площади перед главным корпусом Сибирского института искусств.
3 сентября, 05:41
В Красноярске неизвестный пнул в лицо девушку на остановке
10 июня, 06:48
2023
Звезды и дети с инвалидностью устроят добрый концерт для социальных проектов
Красноярцев приглашают на добрый концерт.
13 ноября 2023, 09:25
«Обсуждали, что лучше убить меня камнем по голове». Мошенники украли у преподавателя Института искусств 8 миллионов. Она продала квартиру
23 сентября 2023, 04:25
Участники СВО и их родные бесплатно поступили в вузы Красноярска. Сколько их?
1 августа 2023, 11:36

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