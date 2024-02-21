Инструктаж

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Февраль
В Красноярске курьерам «Самоката» запретили ездить по тротуару возле одного дома
В Покровке Красноярска курьерам «Самоката» запретили ездить по тротуару возле дома № 11 на улице Мартынова из-за жалоб жильцов.
21 февраля, 12:49
Август 2023
Как часто самокатчики попадают в ДТП на острове Татышев
С начала года на острове Татышев зарегистрировали 20 ДТП с самокатчиками, а по всему Красноярску — более ста. Об этом сообщили в ГИБДД.
25 августа 2023, 12:24

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