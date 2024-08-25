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Иосиф Сталин

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Август
В Красноярском крае установили новый памятник Сталину
25 августа, 07:10
Июнь
На севере края хотят благоустроить территорию бывшего музея Сталина
На севере Красноярского края хотят потратить 11,7 млн рублей на благоустройство территории бывшего музея Сталина.
19 июня, 02:51
Декабрь 2023
В Красноярске отметили день рождения Сталина. Вот как это было
Красноярские коммунисты отметили день рождения Иосифа Сталина. Информация об этом появилась в соцсетях краевого отделения КПРФ.
21 декабря 2023, 10:58

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