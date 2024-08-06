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IPhone

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2024
Аналитики заявили, что красноярцы могут накопить на новый IPhone за 54 дня
Аналитики посчитали минимальное количество дней, за которое житель Красноярского края со «среднестатистической» зарплатой может накопить на IPhone.
6 августа, 04:26
В России могут запретить продажу iPhone. Этим уже занялась Госдума
25 июня, 05:27
Умер фотограф Дмитрий Марков. Он известен снимками «провинциальной России»
17 февраля, 09:32
СМИ: красноярцу продали сломанный iPhone и отказались возвращать деньги
В Красноярске мужчина хотел сделать своей девушке сюрприз на Новый год и подарил iPhone 14 Plus. Однако телефон оказался сломанным, а возвращать деньги в магазине отказались.
18 января, 04:32
Красноярцы помогли задержать грабителя, который украл у 8-летнего ребенка iPhone
17 января, 05:05
В Красноярском крае рядовому устроили суд при сослуживцах за пользование айфоном
В Енисейском районе рядовой попал под суд за использование iPhone во время суточного наряда. Его судили при 450 военных.
10 января, 07:30
2023
Где купить iPhone 15 в Красноярске и сколько он стоит?
14 сентября 2023, 09:09
Медикам в России запрещают пользоваться iPhone. А в Красноярске?
12 сентября 2023, 06:04
Чиновникам в России запрещают пользоваться iPhone. А в Красноярске?
1 августа 2023, 12:10

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