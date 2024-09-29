prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Ирбейский район

Выбрать дату
2024
В Красноярском крае мужчина ушел собирать дикоросы и утонул
Ещё один человек утонул в Красноярском крае, рассказали в региональном МЧС.
29 сентября, 05:56
Годовалый мальчик умер от кори. Родители лечили его сами, а потом тайно похоронили
2 августа, 05:25
«Могут забрать из семьи». Мать спасенной от мороза 4-летней девочки пожаловалась на травлю в соцсетях
22 января, 02:42
2023
«Топим печки»: в Красноярский край пришли морозы. Где-то уже –44
8 декабря 2023, 05:12
«Не понимает, что и зачем делает». В Красноярском крае ищут пропавшего 17-летнего парня. Он не здоров
Жителей Красноярского края просят помочь найти 17-летнего подростка из Канска. Он ушел из дома ночью.
17 октября 2023, 01:34
В Красноярском крае семью депутатов обвиняют в вырубке леса и угрозах свидетелям
Депутатов Ирбейского райсовета Анджелу Полыхань и её сына Никиту обвиняют в незаконной вырубке леса.
12 октября 2023, 12:29
В Красноярском крае из воды достали тело мужчины. Он утонул еще в середине июня
В Красноярском крае нашли тело 29-летнего мужчины, который утонул в реке ещё 15 июня.
6 июля 2023, 02:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика