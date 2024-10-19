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Самокаты, парковка и недостаток деревьев: что не нравится красноярцам в центре
19 октября, 13:03
Аналитики рассказали, в какие города переезжают красноярцы
8 октября, 06:25
Краевые статистики заявили о средней зарплате в 96 тысяч. Собрали реакции красноярцев
30 сентября, 07:31
Появились итоговые результаты проверки пельменей и курицы из магазина в Красной Сопке
26 сентября, 08:17
Красноярск стал лидером по спросу на однушки в России
Красноярск стал лидером по спросу на однокомнатные квартиры среди российских мегаполисов — каждый третий красноярец предпочитает однушки, заявляется в исследовании компаний «Самолет Плюс» и Aventica.
12 августа, 03:30
Красноярск вошел в топ-20 по уровню отраслевых зарплат. Кто получает больше всех?
Красноярск оказался на 17 месте в рейтинге российских городов по уровню зарплат в различных отраслях. Список составили аналитики РИА «Новости».
8 июля, 11:18
Почти треть жителей Красноярска перерабатывают
Аналитики рассказали, какие специалисты в крае работают больше всех и почему.
20 июня, 01:18
2023
Исследование. В 15 раз больше дел за самоволку: как в Красноярске наказывают ушедших с СВО военных
13 ноября 2023, 10:16
Раскрыт еще один биологический секрет старения
12 октября 2023, 20:21
В Туве мужчина со сломанным позвоночником выжил в берлоге медведя: правда или фейк?
В соцсетях появились сообщения о том, что в Туве мужчина месяц жил в берлоге медведя, без еды, воды и со сломанным позвоночником.
10 августа 2023, 13:07
«РН-Ванкор» выдал гранты в поддержку научных исследований на Таймыре
«РН-Ванкор» подвёл итоги грантового конкурса, направленного на поддержку научных исследований в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
24 апреля 2023, 08:51
Исследование. Больше 60 штрафов: как в Красноярском крае наказывают за «дискредитацию ВС РФ»
24 марта 2023, 05:31
2022
Как частичная мобилизация изменила рынок труда
24 ноября 2022, 04:10
В два раза вырос спрос на сантехников, на четверть — на врачей: кого ищут работодатели в Красноярске после частичной мобилизации
8 ноября 2022, 07:15
Красноярск попал в топ самых гостеприимных городов России
13 июня 2022, 08:35
Красноярцев спросили, будут ли они ходить в «Макдоналдс» после смены названия
26 мая 2022, 07:08

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