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Исторические здания

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2024
У сталинки возле краевой администрации объявили угрозу ЧС — может отвалиться лепнина
22 сентября, 05:53
В Красноярска хотят продать здание ЦНТИ рядом с краевым правительством
В Красноярске собираются продать здание Центра научно-технической информации на проспекте Мира, 108 — оно находится рядом со зданием правительства Красноярского края.
20 августа, 02:16
В центре Красноярска продают часть усадьбы Севастьянова за 20 миллионов
В Красноярске выставили на продажу часть объекта культурного наследия — дома усадьбы Севастьянова на улице Горького.
7 августа, 06:07
В историческом здании хотят сделать ресторан «высокого ценового сегмента». Где именно
9 июля, 02:08
Фото: как сейчас выглядит заброшенный санаторий «Енисей» около резиденции губернатора
8 июля, 02:21
В Красноярске хотят отремонтировать исторический особняк на Марковского
В Красноярске планируют отреставрировать построенный в 1880-х годах «Жилой особняк Ускова».
30 апреля, 03:42
На Ленина отремонтируют историческое здание спортшколы. Потратят 19 миллионов
В Красноярске в историческом здании на Ленина, 150 проведут капитальный ремонт. Работы обойдутся в 18,7 миллиона рублей.
13 апреля, 06:58
«Нас обманули?». Красноярцы не увидели старинный горельеф на школе №21 после реставрации. Где он?
26 марта, 04:34
В центре Красноярска продают помещение японского бара за 40 миллионов
В центре Красноярска за 40 миллионов рублей продают помещение, в котором работает японский бар Kiko Ramen Izakaya.
25 марта, 01:55
В историческом доме в центре Красноярска открыли бутик элитного парфюма
В центре Красноярска появился новый парфюмерный магазин. Он открылся в историческом здании.
6 марта, 02:07
Полуразрушенный дом на Карла Маркса признали культурным памятником
В Красноярске признали культурным памятником полуразрушенный дом на Карла Маркса.
4 марта, 02:15
В центре Красноярска хотят переименовать знаменитое здание «Детского мира»
8 февраля, 01:04
2023
Проект элитной жилой многоэтажки в центре Красноярска прошел госэкспертизу
На перекрестке улиц Карла Маркса и Вейнбаума планируют возвести элитный многоэтажный жилой дом. Проект получил положительное заключение строительной экспертизы, застройщик уже направил заявление на разрешение строительства.
10 ноября 2023, 08:47
Из-за реставрации особняка на Маркса фирма требует с агентства госимущества 154 млн
31 октября 2023, 01:23
Одна из богатейших семей края продает старинный дом в Красноярске за 430 миллионов
24 октября 2023, 03:07
Бизнесмена оштрафовали за купол на историческом здании в Красноярске
В Красноярске бизнесмен получил штраф за установку купола на крыше исторического здания.
12 сентября 2023, 03:51
В Енисейске в доме купца Бородкина открыли гостиницу. Сколько стоит номер?
15 августа 2023, 12:51
Под Красноярском на продажу выставили легендарный стеклозавод
В поселке Памяти 13 Борцов в Емельяновском районе продают заброшенный стекольный завод — легендарное историческое здание.
8 августа 2023, 07:55
«Заставляют грустно ругаться»: красноярцы раскритиковали вывески на особняке на Мира
В Красноярске на историческом здании появилась новая вывеска магазина. Некоторые красноярцы назвали её «избыточной».
19 июля 2023, 06:37
Из-за гибели рабочего возбудили уголовку. На него рухнула стена исторического здания
После гибели рабочего из-за обрушения стены исторического здания на улице Профсоюзов возбудили уголовное и семь административных дел.
17 июля 2023, 08:39

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