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Иван Папенко

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Декабрь 2023
Дивногорского убийцу Ивана Папенко приговорили к пожизненному заключению
26 декабря 2023, 04:05
«Сожалеет и плохо спит»: дивногорский убийца выступил в суде с последним словом
21 декабря 2023, 05:14
Дивногорскому убийце Ивану Папенко запросили пожизненное
21 декабря 2023, 04:17
Дивногорский убийца Иван Папенко не стал давать показания на суде
15 декабря 2023, 05:40
Назначена дата суда над дивногорским убийцей Иваном Папенко. Процесс будет закрытым
1 декабря 2023, 08:46
Ноябрь 2023
«Понял, что она ещё жива, и достал розочку из кармана». Иван Папенко показал, как убивал 16-летнюю школьницу в Дивногорске
22 ноября 2023, 02:41
Дивногорскому убийце Ивану Папенко продлили арест
16 ноября 2023, 10:09
Август 2023
Дивногорский убийца ходит в бронежилете
4 августа 2023, 12:36
Мы узнали, что никого из силовиков не будут наказывать после убийства в Дивногорске
4 августа 2023, 10:24
Силовики сняли фильм об убийстве школьницы в Дивногорске
3 августа 2023, 14:14
Почему никто не следил за дивногорским убийцей после колонии? Он засудил систему
3 августа 2023, 13:39
Дивногорскому убийце предъявили обвинение
2 августа 2023, 11:29
Июль 2023
18+. Рассказываем о других преступлениях дивногорского убийцы Ивана Папенко
31 июля 2023, 10:36
Красноярский депутат предложила вернуть смертную казнь из-за убийства в Дивногорске
31 июля 2023, 04:25
СМИ рассказали по деталям, как и за что дивногорский убийца расправился со школьницей
28 июля 2023, 09:09
На сколько посадят дивногорского убийцу
28 июля 2023, 07:08

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