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Избиение

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Ноябрь
Схватил за волосы и бросил на асфальт. В Красноярске парень избил девушку на улице
1 ноября, 05:42
Октябрь
Жителя Красноярска обвиняют в серийных вымогательствах и «оскорблении всех русских»
Жителя Красноярска обвиняют в избиении парня, вымогательстве и повреждении авто. Об этом рассказали в полиции.
21 октября, 11:06
7 раз пнула по голове: в Назарове осудили мать, избившую подругу дочери из-за вейпа
10 октября, 03:48
Воспитательницу обвинили в избиении детей. Родители ссорятся и снимают видео
3 октября, 11:57
В Красноярске осудят депутата и и бойца ММА за избиение водителя. Что ему грозит?
3 октября, 03:44
Сентябрь
В Красноярском крае подрались первоклассники. Один ребенок в больнице
28 сентября, 03:53
Август
В Красноярском крае родители избивали сына собачьим ошейником
В Красноярском крае в Канском районе родители избивали своего 9-летнего сына. Ребенка били собачьим ошейником и ремнем.
30 августа, 04:24
В Красноярске избитый школьник взял винтовку и пошёл мстить. Но его снова избили
14 августа, 08:31
Во дворе на Копылова доставщики избили дворника после замечания за раскиданный мусор
В Красноярске доставщики избили дворника. Мужчина сделал им замечание за раскиданный по двору мусор.
9 августа, 01:22
7-летнего мальчика побила пьяная пенсионерка. Но женщина говорит, что он «сам упал»
В Ачинске 7-летний мальчик рассказал, что на него накинулась пенсионерка. Ребенок говорит, что заступался за друзей.
8 августа, 06:24
Красноярец дважды за день поджег комнату матери. Она не хочет писать заявление
5 августа, 10:23
«Спровоцировал»: избивший водителя назаровский депутат дал объяснения в полиции
4 августа, 09:13
Июль
«Ты растешь чмом»: инспектора ПДН отстранили от работы за унижение избитого школьника
В Красноярске отстранили от работы инспектора ПДН Евгению Шалыгину, которая унижала избитого школьника, оскорбляла его и угрожала мытьем унитазов.
31 июля, 09:48
В Красноярске инспектор ПДН унижала избитого школьника и угрожала мытьем унитазов
30 июля, 04:55
Красноярка решила расстаться с парнем после видео, где он избивает ее собаку
Красноярка решила съехать от парня, который избил её собаку. Пес сейчас проходит лечение.
26 июля, 02:39
Парень выбросил школьницу из окна 13 этажа в Покровке. Ему дали 11 лет колонии
19 июля, 07:20
Парня будут судить за избиение девушек из-за цветных коротких стрижек в Минусинске
19 июля, 06:12
В Красноярске жестоко избили мужчину. Его били руками и ногами по голове
Накануне, 17 июля, в Красноярске неизвестный жестоко избил 50-летнего мужчину во дворе дома на улице Гладкова, 8а.
18 июля, 02:21
В Красноярском крае мужчина бил пса кулаком по морде и душил ногами
В Шарыпове мужчина держал собаку на поводке и бил ее кулаком по морде.
7 июля, 11:42
Июнь
Вице-спикер ЗС Андрей Новак изменил показания и признался, что знает избитую
В Красноярске суд решил не арестовывать вице-спикера края заксобрания Андрея Новака, которого подозревают в избиении сожительницы. Депутату назначили запрет определенных действий.
26 июня, 08:40

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