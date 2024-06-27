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Избирком

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Руководитель агентства по туризму может возглавить избирком Красноярского края
В центризбиркоме России предложили поставить Тараса Яскевича на место главы избиркома Красноярского края.
27 июня, 02:25
Глава избиркома Красноярского края покинул пост
Руководитель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин написал заявление об увольнении, сообщают в избиркоме края.
18 июня, 10:46
В крае будут судить женщину, которая вылила зеленку на избирательную урну
1 апреля, 02:13
В крае «недосчитались» 150 тысяч избирателей в списках на выборах. Куда они делись?
21 марта, 10:43
Сколько бюллетеней было испорчено в Красноярском крае на выборах президента
19 марта, 08:59
Краевой избирком рассказал о явке на выборы президента
В Красноярском крае 15 марта на выборах президента России проголосовали, как утверждается, 26,23% избирателей.
15 марта, 09:39
Избирком не нашел агитации в посте Котюкова о выдвижении Путина в президенты
12 января, 09:03
2023
Жительнице Сосновоборска предлагали деньги за голос на выборах
8 сентября 2023, 03:46
В Красноярске начался первый день выборов. Бюджетники говорят, что их заставляют идти
8 сентября 2023, 03:23
Смотрим кто (не) раскрыл свои доходы для граждан в органах власти Красноярского края
27 июня 2023, 11:01
«Мы были обязаны передать мандат». Согласование мандата Усса добавили в повестку за пару часов до заседания избиркома
25 мая 2023, 12:02

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