prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Изменения

Выбрать дату
2024
Из-за строительства метро в Красноярске на два года изменят маршруты автобусов
6 августа, 08:59
Какие законы вступают в силу в августе 2024 года
1 августа, 04:42
Что изменится после передачи красноярской часовни РПЦ? Узнали в епархии
24 июля, 06:47
Журналист наехал на мэрию Красноярска из-за проекта о масштабном КРТ
13 июня, 12:22
Какие законы вступают в силу в июне 2024 года
1 июня, 10:36
В Красноярске на несколько дней изменится расписание электричек. Как?
В Красноярске с 28 мая по 11 июня у нескольких пригородных поездов изменится расписание.
28 мая, 01:43
Рост акцизов на вино и лимит на переводы: какие законы вступят в силу в мае
30 апреля, 07:52
Плата за задержку рейса и запрет «наливаек»: какие законы вступят в силу в апреле
1 апреля, 03:58
В Красноярске один трамвай отменят, а еще одному изменят маршрут из-за ремонта
В Красноярске трамваи №5 и №6 не будут ходить по Волжской, сообщили в администрации города.
19 марта, 01:43
Без «Гарри Поттера» и Астафьева. Как изменится школьная программа по литературе
7 марта, 08:56
Какие законы вступают в силу в марте и что меняется
28 февраля, 11:59
Какие законы вступили в силу с 1 февраля и что изменится
2 февраля, 04:25
Какие законы вступили в силу с 1 января и что изменится
3 января, 05:52
2023
Блогер обвинил «Енисей» в пересъемке новогоднего эфира после вечеринки Ивлеевой
28 декабря 2023, 08:47
Политолог раскритиковал Котюкова за сохранение «политбюро» и рассказал о влиянии Усса
20 октября 2023, 12:34
В центре Красноярска популярную для объезда пробок дорогу сделают односторонней
1 августа 2023, 01:35
С августа на Лесопарковой изменят схему движения. Рассказываем, как теперь ездить
В Красноярске в следующем месяце появятся новые автомобильные знаки на Лесопарковой.
11 июля 2023, 10:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика