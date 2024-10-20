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Изнасилование

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2024
Иностранец изнасиловал певицу из кафе. Ему вынесли приговор спустя 17 лет
В Норильске иностранец 17 лет назад изнасиловал певицу из кафе и уехал из страны. Недавно ему вынесли приговор.
20 октября, 05:35
В прокуратуре заявили, что осужденный экс-курсант МЧС не сможет уйти на СВО
18 апреля, 08:45
Мама попросила убийцу своей дочери не смотреть на нее. Как судили экс-курсанта МЧС
18 апреля, 06:04
Осужденный за убийство девушки экс-курсант МЧС заявил, что пойдет на СВО
18 апреля, 04:54
Экс-курсанту МЧС дали 21 год за убийство 16-летней девушки. На суде он улыбался
18 апреля, 04:30
Иностранец изнасиловал певицу из кафе. Его задержали спустя 17 лет
Иностранца, которого подозревают в изнасиловании певицы в Норильске 17 лет назад, задержали.
12 апреля, 02:57
Пятерых жителей края лишили гражданства. Их осудили за наркотики и изнасилования
22 марта, 03:35
«Не хотел похищать и насиловать». Начался суд над бывшим курсантом МЧС, который убил 16-летнюю девушку в Железногорске
6 марта, 10:24
Красноярка обвинила водителя BlaBlaCar в изнасиловании
Жительница Красноярска заявила в полицию, что её изнасиловал и запер в квартире водитель BlaBlaCar.
28 февраля, 05:20
Жителя края лишили гражданства за изнасилование. Перед этим он отсидел 8,5 лет
14 февраля, 06:06
Пятерых жителей края лишили гражданства — за наркотики и покушение на изнасилование
1 февраля, 04:59
Красноярец изнасиловал и ограбил девушку в такси. Его нашли спустя 6 лет
В Красноярске расследовали уголовного дела против мужчины, который 7 лет назад напал на 28-летнюю девушку, ограбил и изнасиловал её.
31 января, 05:26
Курсанта МЧС осудят за убийство 16-летней девушки в Железногорске. Грозит пожизненное
30 января, 05:58
2023
В Норильске мужчина притворился сантехником и изнасиловал женщину
В апелляционном суде оставили без изменений приговор Радику Гадирову из Норильска. В марте 2023 он притворился сантехником и изнасиловал женщину в ее же квартире.
15 ноября 2023, 09:05
В Ачинске спустя 18 лет поймали жестокого убийцу и насильника
СК завершил расследование уголовного дело 18-летней давности об убийстве и изнасиловании 24-летней девушки в Ачинске.
27 октября 2023, 07:07
В Красноярском крае осудили парней, которые изнасиловали и бросили под поезд приятеля
В Красноярском крае четверых мужчин осудили за то, что они избили и надругались над своим знакомым, а затем бросили его под поезд.
15 сентября 2023, 03:10
Дивногорскому убийце предъявили обвинение
2 августа 2023, 11:29
18+. Рассказываем о других преступлениях дивногорского убийцы Ивана Папенко
31 июля 2023, 10:36
Дивногорский убийца познакомился с другой девушкой на улице и жил у нее до убийства
27 июля 2023, 08:32
Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки из Дивногорска только что вышел из колонии
25 июля 2023, 05:29

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