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Качество воздуха

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Октябрь
«Онкологией воняет»: красноярцы жалуются на смог и неприятный запах в городе
18 октября, 07:30
Сентябрь
«Как будто машинное масло подпалили»: в Красноярске испортился воздух
13 сентября, 03:38
Июль
«На горле уже осадок»: красноярцы жалуются на дымку над городом и запах гари
17 июля, 03:45
Июнь
В Красноярске могут объявить режим «черного неба». Город заволокло дымкой
В Красноярске в ближайшее время могут ввести режим «черного неба».
13 июня, 08:30
В Красноярске испортился воздух. Где дышится хуже всего?
13 июня, 03:31
Апрель
Новосибирский блогер заявил, что в Красноярске меньше грязи и пыли
22 апреля, 09:02
Февраль
Работали без разрешения: в Красноярске нашли пять новых источников вредных выбросов
28 февраля, 05:43
Власти заявили о снижении выбросов на 14%. Красноярцы назвали это «плевком в лицо»
15 февраля, 13:07
Черное небо может привести к раку. Красноярские врачи сказали, чем опасен режим НМУ
6 февраля, 08:44
Январь
«Все уровни загрязнения побиты»: как в январе менялось качество воздуха в Красноярске
31 января, 11:27
Читаем гневные комментарии красноярцев о черном небе. Люди кашляют и хотят переезжать
31 января, 07:42
«Страдают 90% жителей»: воздух в Красноярске назвали одним из самых грязных в России
26 января, 04:19
В Красноярск вернулось «черное небо». Смотрим, в каких районах хуже всего
В Красноярске ввели режим «черного неба». Он продлится три дня.
19 января, 09:26

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