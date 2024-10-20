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Кафе

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Октябрь
Иностранец изнасиловал певицу из кафе. Ему вынесли приговор спустя 17 лет
В Норильске иностранец 17 лет назад изнасиловал певицу из кафе и уехал из страны. Недавно ему вынесли приговор.
20 октября, 05:35
В Красноярском крае в 453 кафе готовили блюда из продуктов неизвестного происхождения
В Красноярском крае больше 400 заведений использовали продукты неизвестного происхождения для приготовления блюд. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
12 октября, 03:42
Блогер показал, как выросли цены в красноярских кафе за несколько лет
11 октября, 06:46
Сентябрь
Бренд-шеф Bellini раскрыл подробности о новом заведении Hello Coffee
Бренд-шеф Bellini Роман Чемеренко поделился тем, как проходит подготовка к открытию нового заведения рестогруппы — Hello Coffee.
26 сентября, 06:24
В центре Красноярска закрылся Subway
В центре Красноярска закрылся ресторан быстрого питания Subway. Теперь в городе работает только одно заведение этой сети.
10 сентября, 01:28
Август
Красноярский Роспотребнадзор отреагировал на сотрудниц DenDener, собирающих просрочку
Роспотребнадзор отреагировал на видео с участием сотрудниц красноярского DenDener, которые собирали просроченные продукты.
30 августа, 10:21
Сотрудницы DenDener набирали выброшенную из супермаркета просрочку. Их уволят
29 августа, 05:57
Происки шаурмистов. Владелец Magic Burger назвал «черным пиаром» новости об отравлении и червях в бургере
16 августа, 04:22
В Magic Burger назвали фейком отравление от куриных ножек и бургер с червями
16 августа, 01:36
Красноярец обвинил Magic Burger в отравлении. Ранее там продали бургер с червями
15 августа, 09:54
На месте кофейни СоffeBulka открылось брассери JIL. Что там есть
13 августа, 02:06
Красноярский блогер составил топ-13 заведений для ланча в центре Красноярска
9 августа, 08:29
Жители Шушенского жалуются на кафе, мешающее спать
В Красноярском крае жители поселка Шушенское жалуются на кафе «Хуторок», расположенное рядом с жилыми домами. Люди не могут спать из-за громкой музыки.
6 августа, 07:57
Ресторан от Аркадия Новикова и необуфет: в Красноярске откроются 6 кафе и ресторанов
5 августа, 05:46
Красноярское кафе, продавшее бургер с червями, использовало мясо без документов
1 августа, 13:17
Июль
Блогеры Супер Стас и Никита Сударь сняли обзор на красноярские заведения
28 июля, 08:54
Восемь человек отравились шаурмой. Кафе закрыли на три месяца
В Минусинске восемь жителей отравились шаурмой из кафе «Глиссар». Заведение закрыли на 90 суток.
25 июля, 03:05
Красноярку заставили заплатить за блюдо на 200 рублей больше, чем указано в меню
Красноярке в кафе пришлось заплатить за блюда на 200 рублей больше, чем было указано в меню. Она пожаловалась в Роспотребнадзор.
22 июля, 02:41
В Красноярске открылось кафе вьетнамского стритфуда. Где?
18 июля, 01:32
На фуд-корте в «Планете» открылось кафе «БлинБери»
В красноярском ТРЦ «Планета» в зоне фуд-корта открылось кафе «БлинБери».
16 июля, 08:20

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