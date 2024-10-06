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2024
Смотрим график праздников на 2025 год. Много отдыхаем на Новый год и мало на 8 марта
Правительство России подписало постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.
6 октября, 03:56
В конце октября красноярцев ждет шестидневная рабочая неделя. А когда отдыхать?
В конце месяца красноярцев и других жителей страны ждет шестидневная рабочая неделя. Публикуем календарь.
2 октября, 06:43
Появился график праздничных выходных на 2025 год. Сколько будем отдыхать?
Минтруд утвердил календарь праздничных выходных в России на 2025 год. Документ появился на сайте Госдумы.
26 сентября, 09:49
Красноярцам рассказали, как продлить себе отдых в 2025 году
Эксперт рассказал, как увеличить свой отдых в 2025 году.
15 сентября, 04:48
Красноярцам рассказали, как будем отдыхать в 2025 году. Публикуем календарь
Жители России будут отдыхать 11 дней в предстоящие новогодние праздники. Об этом заявили в Минтруда РФ.
25 июля, 09:22
Началась сокращенная рабочая неделя. Как будем работать и отдыхать?
10 июня стартовала сокращенная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня России 12 июня.
10 июня, 02:20
Как будем отдыхать в июне 2024 года? Публикуем календарь
20 мая, 03:53
Как будем отдыхать на майские праздники в 2024 году? Публикуем календарь
3 апреля, 02:17
Масленица 2024: когда печь блины и как праздновать в Красноярске
С приближением весны наступает время старинного праздника — Масленицы. Он связан с проводами зимы и встречей весны. В этом году Масленица будет отмечаться с 11 по 17 марта.
8 февраля, 13:17
Когда снова отдыхать? Публикуем календарь праздников на 2024 год
Рассказываем обо всех праздниках и длинных выходных в новом 2024 году.
8 января, 11:41
2023
СУЭК вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь»
4 мая 2023, 07:38

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