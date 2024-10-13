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Калинина

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2024
На Калинина начали строить большой ЖК на пять тысяч жителей
В Красноярске на улице Калинина начали строить первую очередь домов нового ЖК.
13 октября, 13:33
В Красноярске из-за серьезной аварии на Маерчака собралась огромная пробка
11 октября, 02:41
На Калинина по КРТ построят новый микрорайон на пять тысяч жителей
В Красноярске на Калинина построят новый микрорайон на пять тысяч жителей.
8 октября, 12:52
Стало известно о состоянии школьников, которых сбили на переходе на Калинина
8 октября, 07:11
На переходе на Калинина сбили троих подростков. Все они в больнице
6 октября, 11:19
На Калинина сразу троих человек сбили на переходе
6 октября, 10:55
В Красноярске произошло жесткое ДТП на Калинина. Оба водителя в больнице
30 сентября, 02:28
«Кукушки! Перекрыли полосы»: из-за ДТП водители встали в огромную пробку на Калинина
Небольшая авария на Калинина парализовала движение. Автомобили перекрыли обе полосы.
17 мая, 03:14
На Калинина построят новый микрорайон на 5000 жителей
В Красноярске на Калинина построят новый микрорайон на участке площадью 18 гектаров.
11 апреля, 04:33
Усс предложил поменять надпись «Krasnoyarsk-2024» с английского на русский
Экс-губернатор Красноярского края предложил изменить надпись «Krasnoyarsk-2024» и перевести ее с английского на русский.
31 марта, 11:23
Полицейские узнали, кто поджег письма в подъезде на Калинина
По данным МВД, вечером 28 февраля двое детей зашли в подъезд дома на Калинина и подожгли корреспонденцию из почтовых ящиков. Личности детей установили.
2 марта, 05:10
2023
«Пока доеду, меня уже уволят»: Красноярск утром сковали 8-балльные пробки
17 октября 2023, 01:56
На молодого красноярца возбудили уголовное дело за смертельное ДТП на Калинина
Полиция возбудила уголовное дело в отношении 25-летнего водителя, который стал виновником смертельной аварии на улице Калинина в Красноярске.
2 октября 2023, 08:12
Начинается: Красноярск в первый рабочий понедельник осени встал в жуткие пробки
4 сентября 2023, 02:27
Октябрьский район Красноярска ждут два отключения горячей воды
3 августа 2023, 08:28
В одном из районов Красноярска 18 июля отключат холодную воду
17 июля 2023, 05:30
В Красноярске дорожные камеры перемещают на самые аварийные участки
4 июля 2023, 10:14

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