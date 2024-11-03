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Канск

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Ноябрь
У матери забрали ребенка за пьяные стримы — теперь она ведет их в приюте, но трезвая
3 ноября, 09:53
В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы
2 ноября, 06:17
Октябрь
В Красноярском крае поезд насмерть сбил парня в наушниках
В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 26-летнего парня. Молодой человек шел в наушниках.
29 октября, 06:56
Мэр Канска заявила в полицию после хейта в сети и объяснила свой «кружочек» про СВО
21 октября, 11:44
«Это интересно и познавательно». Мэр Канска прорекламировала рекрутинговую палатку СВО и нарвалась на хейт в соцсетях
16 октября, 08:25
Сентябрь
«Некому покормить и пожалеть после укола». Благотворительный фонд ищет нянь для сирот в больницах Красноярска
Благотворительный фонд «Жёлтый Аист» ищет нянь в проект «Буду рядом» — для сирот в больницах Красноярска и Канска.
25 сентября, 06:43
Божьи коровки продолжают атаковать города Красноярского края. Когда это закончится?
23 сентября, 06:39
Узнаете, когда купите: в крае производитель хлеба скрыл дату изготовления
В Красноярском крае в Канске один из покупателей в соцсетях пожаловался на производителя хлеба. Узнать дату изготовления можно было только после покупки.
8 сентября, 05:45
В Красноярске 14-летняя девочка ушла с ж/д вокзала и пропала. Ее ищут вторые сутки
В Красноярске сотрудники полиции ищут 14-летнюю девочку, которая ушла с железнодорожного вокзала и пропала.
2 сентября, 03:01
Август
В Красноярском крае снова засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!
13 августа, 03:12
Подросткам, пинавшим пенсионерок в Канске, устроили трудотерапию
6 августа, 12:11
«Бабушки там — бичи». Мать канского школьника, снимавшего нападения на бабушек, обвинила во всем жертв
6 августа, 02:55
Канский школьник пинал пенсионерок в спину на камеру
3 августа, 06:28
Июль
10-месячная девочка отравилась мышиным ядом. Он выпал из кухонного шкафа
25 июля, 01:11
В Канске вынесли приговор мужчине, который избил мать ради денег
Мужчину из Канска посадили за то, что он «выбивал» деньги на алкоголь и сигареты у своей пожилой матери.
21 июля, 07:47
В Красноярском крае задержали мужчину, который мастурбировал перед школьницей
19 июля, 04:58
В Канске босую девушку с бутылкой алкоголя сняли с моста
В Канске спасатели сняли с моста 26-летнюю девушку с бутылкой алкоголя.
15 июля, 02:15
Грузовик с бревнами перевернулся в Канске. Водитель в больнице, тротуар перекрыт
В Канске опрокинулся грузовой тягач с бревнами. 47-летний водитель попал в больницу.
11 июля, 03:48
В Канске мужчина домогался детей и разделся перед ними
10 июля, 07:05
Июнь
«Люди должны выживать?»: красноярцы назвали беспределом повышение цен на услуги ЖКХ
26 июня, 05:30

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